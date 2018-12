VIDEO. Hoogzwangere vrouw in shock na zware woningbrand in Stal

Beringen -

In Stal-Koersel ontstond gisteren rond 16.30 uur brand in het rechtse deel van een tweewoonst aan de Molenlaan. De keuken die zich in een achterbouw bevond van een voormalige mijnwerkerswoning brandde volledig uit en de hele benedenverdieping liep schade op. De hoogzwangere huurster was in shock, haar twee kinderen bleven ongedeerd. Op de bovenverdieping woonde nog een ander gezin, maar dat deel van de woning bleef gevrijwaard.