Hele voetbalwereld steunt Koulibaly, maar vicepremier minimaliseert racisme

De voetbalwereld staat op zijn achterste poten na het racismeschandaal tijdens Inter - Napoli. Verdediger Kalidou Koulibaly (ex-KRC Genk) kreeg toen een rode kaart, maar was vooral het slachtoffer van oerwoudgeluiden van de Milanese supporters. De Senegalees kreeg steun van over de hele wereld, maar niet uit de Italiaanse politiek.

Van Cristiano Ronaldo en ploegmaat Dries Mertens tot Vincent Kompany. Heel wat grote namen spraken sinds het incident van woensdag hun steun uit voor Koulibaly. “Je bent één van de mooiste mensen die ik ken, verander alsjeblieft nooit. Reageer niet op die zever. We staan samen”, reageerde Mertens.

Inter moet twee wedstrijden achter gesloten deuren spelen als gevolg van het incident. Voor de wedstrijd kwam het in Milaan ook al tot relletjes tussen fans van beide kampen. Volgens Italiaanse media overleed een supporter van Inter, nadat hij door een van aangereden was. Vier Napoli-aanhangers raakten gewond, een van hen kreeg een messteek.

ROOD | Napoli moet nog tien minuten met een mannetje minder verder na dom rood voor Koulibaly! #InterNapoli pic.twitter.com/1ignuIBp1q — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 26 december 2018

Om op de hele heisa te reageren, werd Italiaans vicepremier Matteo Salvini gevraagd om een reactie.

“Ik eis antwoorden van de politie want er ging duidelijk iets fout”, zei de minister van de Lega Nord in het programma Tiki Taka. “Er waren enkele criminelen die uit het buitenland kwamen om geweld te zaaien. Racisme behoort tot het rijk der idioten in 2018, maar laten we niet alles onder dezelfde noemer plaatsen. In andere stadions zingen ze ook ‘Milan staat in brand’, is dat dan ook racisme? Leonardo Bonucci (die Juventus verliet voor Milan en dan terugkeerde, red.) werd ook uitgefloten door Milan-fans. Is dat racisme? Gezond geplaag tussen supporters kan je niet beschouwen als racisme.”

Een duidelijke boodschap van Salvini, die het incident rond Koulibaly dus minimaliseert. “Wat ik tegen hem zou zeggen? Dat ik hem graag in een shirt van Milan zou zien. Hij is heel sterk. De straf voor Inter? Ik begrijp niet dat de meerderheid moet boeten voor enkele delinquenten die twee kilometer verderop aan het vechten waren. Dat waren geen fans.”

Foto: AFP

Italiaanse premier overweegt ‘voetbalpauze’

Ook de Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zich vrijdag uitgesproken over de incidenten in Milaan na de wedstrijd tussen Internazionale en Napoli van woensdag. Conte is voorstander van een ‘pauze’ in te lassen in de hoogste voetbalklasse.

Voor de autoriteiten is het nog niet duidelijk of er sprake is geweest van opzet bij het ongeval. Volgens de politie hoorde het slachtoffer bij de harde kern van Inter Milaan, dat een busje van Napoli-supporters aanviel. Voor Conte is de maat echter vol. “Het is afgrijselijk te moeten constateren, en niet voor de eerste keer, dat een sportevenement uitdraait op gewelddadige taferelen”, klinkt het fel op een eindejaarspersconferentie.

De Italiaanse premier tilt wel zwaar aan het incident rond Koulibaly.

“Ik wil een duidelijk signaal geven, als het moet zelfs wedstrijden niet meer toelaten. Alleen dan kunnen alle partijen bezinnen”, aldus Conte. Om in de toekomst harder op te treden zal de premier binnen de regering kijken wat mogelijk is qua sancties. “Mogelijk verhogen we de sancties, we moeten allemaal hard op treden tegen zo’n daden. De autoriteiten moeten beslissen”.