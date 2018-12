Recordopkomst voor kerstwandeling in Genoels

Genoelselderen

Riemst - In Genoelselderen zijn er heel wat tradities. De wandeling op 2de kerstdag is er daar eentje van.

Stipt om 14u vertrokken 105 sportievelingen aan het Sint-Maartenshof. De tocht van zo’n 5 kilometer verliep langs mooie, rustige wegen tot in Ketsingen, waar er halt gehouden werd om wat bij te tanken met een warme choco of glühwein en een heerlijke suikerwafel.

Daarna zetten ze de tocht verder richting hun eindbestemming, het Sint-Maartenshof, waar er nog een tas erwtensoep en een hamburger klaar stonden om de innerlijke mens te versterken.

Een mooie traditie die ze vast en zeker in ere zullen houden!