ROYALS. Deze royal kopieert straks het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. En de Queen toont ‘geheime’ foto

In de laatste week van het jaar schuimde menig royal kerstmissen af, werden er (bekritiseerde) speeches gegeven en doken er sappige roddels op. Een overzicht van alle weetjes over het Britse koningshuis en andere Europese dames, heren en kinderen van adel.

Witte kerst

De ‘koninginnen’ onder de Kardashians kochten nepsneeuw om een witte kerst te beleven, in Noorwegen kregen ze de sneeuw gewoon gratis. Kroonprinses Mette-Marit en prins Haakon gingen naar de jaarlijkse kerstmis in een met sneeuw bedekt landschap in Holmenkollen. Dat leverde uiterst sfeervolle beelden op.

De Noorse kroonprinses Mette-Marit Foto: AFP

Wat de kerstmis in Groot-Brittannië betreft is alles perfect verlopen. Van de zogezegde ruzies leek helemaal geen sprake. Op Kerstmis alleen maar lachende gezichten en Meghan Markle die zelfs even haar hand op de rug van haar schoonzus Kate Middleton legde. Wist je trouwens dat de hertogin van Sussex die dag trouwens iets droeg dat ze nooit verwachtte te dragen: een jurk van Victoria Beckham. In 2017 zei ze in een interview met Glamour dat de jurken van de voormalige Spice Girl haar figuur niet flatteren. “Ik begin te leren dat de stuks die er geweldig uitzien aan de kapstok, daarom nog niet geweldig goed bij me passen. Ik hou van de jurken van Victoria Beckham, maar mijn lichaam is niet lang genoeg voor haar silhouetten”, zei ze toen. Waar een goede styliste allemaal verandering in kan brengen…

Deze week deed een sappige roddel over Meghan Markle de ronde. Entertainmentblad The Sun zou bewijzen hebben dat de hertogin haar gasten op een bijzonder souvenir trakteerde tijdens haar eerste huwelijk in 2011 met producer Trevor Engelson. De inhoud van de cadeauzakjes voor alle genodigden die afzakten naar Jamaica? Wiet. Markle zou de joints zelfs helpen rollen hebben.

Een geruchtje over Kate Middleton: zij zou haar oudste zoon prins George straks naar haar voormalige middelbare school, Marlborough College, sturen. Als dat klopt, wordt het een heel ongebruikelijke keuze. Leden van de Britse koninklijke familie gaan normaal naar de Britse school voor de elite: Eton. Maar Middleton heeft zo’n goede herinneringen aan haar school dat ze de toekomstige schoolcarrière van haar zoon eerder daar ziet.

Bekritiseerde kerst en geheime foto

Dit was het jaar van de fel bekritiseerde kerstboodschappen. De Belgische koning Filip kreeg een uitbrander omdat hij het volk toesprak voor een haardvuur (en haardvuren zijn schadelijk voor het milieu). De Nederlandse vorst Willem-Alexander kreeg dan weer kritiek omdat er tijdens zijn kersttoespraak geen kerstboom te bespeuren was en hij tradities overboord gooit. De Britse Queen werd met de vinger gewezen omdat er een vergulde piano achter haar stond en dat een bewijs is “dat ze geen voeling heeft met de realiteit. Maar naast het instrument viel er nog iets anders op in het decor. Op de tafel van de koningin stond een nooit eerder geziene zwart-witfoto van Hare Majesteit en prins Philip, die hun zoontje prins Charles vasthouden. Het beeld is gemaakt in april 1949, toen de kroonprins amper zes maanden oud was.

Het huwelijk van het jaar in 2019

Het voorbije jaar was het jaar van Meghan Markle en prins Harry hun huwelijk, en ook wel een beetje dat van prinses Eugenie en haar Jack Brooksbank. Volgend jaar zijn andere royals aan de beurt. Lady Gabriella Windsor, de 37-jarige dochter van de neef van de koningin, trouwt in de lente in St. George’s Chapel met Thomas Kingston. Dat is exact dezelfde plek waar Harry en Meghan trouwden. De ceremonie zal gevolgd worden door een receptie in Frogmore House, waar ook - jawel - Harry en Meghan hun receptie hadden. De enige verschillen? Gabriella , vijftigste in lijn voor de troon, trouwt in intieme kring. Niet alle royals zullen aanwezig zijn en de trouwerij zal ook niet te zien zijn op de televisie.

Afronden doen we met een warme gezinsfoto van prins Laurent, prinses Claire en hun drie kinderen prins Nicolas, prins Aymeric en prinses Louise . Zij waren deze week te gast bij VivaForLife, het “Glazen Huis” van de Franstalige zender RTBF in Nijvel. Tijdens het bezoek waagde prinses Claire zich aan een dansje op countrymuziek en maakten ze tijd om te praten met een trotse hondeneigenaar. Het dier zelf werd uitgebreid vertroeteld door de royals.