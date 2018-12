Einde van een traditie?

Hasselt -

In Vlaams Brabant en aan de kust zijn er al verschillende gemeenten die kerstboomverbrandingen verbieden. In Limburg mag het nog overal, na toestemming van de burgemeester, maar toch komt er ook hier stilaan een einde aan die oude traditie. Uit een rondvraag van deze krant en Radio 2 blijkt dat nog er nog slechts in 13 Limburgse gemeenten kerstboomverbrandingen op het programma staan.