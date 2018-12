Galloways uit Kiewit wel samen maar nog niet in de juiste weide

Hasselt -

De Gallowayrunderen die op het domein Kiewit samenleven zijn vrijdag nog niet in hun, tegen everzwijnen beveiligde zone, geraakt. “Eenvoudig omdat we, door flinke struikgroei rond de omheiningsdraad er nog niet in geslaagd zijn om de hele weide met elektrische schrikdraad af te maken”, klinkt het bij de Natuurpuntvrijwilligers. “In de komende dagen komen we terug met bosmaaiers om de zone klaar te krijgen. Dan loodsen we de dieren hier naar toe.”