Het eerste jaar van Meghan Markle als royal in tien hoogtepunten

De Amerikaanse Meghan Marke heeft er een wervelend eerste jaar als lid van de Britse koninklijke familie opzitten. Van het huwelijk van het jaar tot de zwangerschapsaankondiging van het jaar: al haar hoogtepunten op een rij.

1. Verliefd op uitstap

Het jaar begon voor prins Harry en Meghan Markle al meteen heel romantisch. Prins Harry en Meghan Markle maakten begin januari hun eerste officiële uitstap van 2018 en hielden constant elkaars hand vast. De wereld was helemaal door het dolle heen omdat de verloofde royals hun liefde niet verborgen hielden.

2. Het huwelijk in mei

Voorjaar 2018 stond alles in het teken van het huwelijk. Elk detail - van het boeket tot de bruidstaart - werd uitvoerig besproken. Maar zaterdag 19 mei werd het moment van het jaar waar de hele wereld naar uitkeek: de enige echte trouwdag van prins Harry en Meghan Markle. Na alle miserie met haar vader, begeleidde schoonvader prins Charles haar naar het altaar in haar witte jurk van Givenchy.

3. Op zwier met de Queen

In juni trakteerde de Queen Meghan Markle op een speciale ervaring: de twee gingen per koninklijke trein naar Cheshire om ter plaatse een brug te open. Dat is bijzonder, want naar verluidt heeft zelfs prins Harry nog nooit met de trein meegereden en ook Markle’s schoonzus Kate Middleton zou nog op een rit wachten.

4. De bekendmaking van het babynieuws

Op 15 oktober explodeerde het internet met het nieuw van de dag: Meghan Markle en prins Harry maakten bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. De geruchten deden al een tijdje de ronde omdat er via via informatie was gelekt dat de hertogin extra voorzorgsmaatregelen zou nemen tijdens haar tour door Australië, Fiji en Nieuw-Zeeland om zeker het Zikavirus, dat gevaarlijk is voor de foetus, niet op te lopen.

5. De keren dat ze regels van het paleis negeerde

De hertogin van Sussex drukte vorig jaar haar stempel op haar eigenheid als royal en daarvoor brak ze meer dan een keer regeltjes van de Queen. De opvallendste kledingkeuze: haar blazerjurk tot boven te knie toen ze in augustus Hamilton, een musical voor het goede doel, bijwoonde. De aandacht van de aanwezige fotografen was op haar benen in het bijzonder - die eigenlijk bedekter hadden moeten zijn.

6. De modeblunder als herkenbaar hoogtepunt

Wie is er eens niet zo danig enthousiast over een nieuwe jurk, dat ze totaal vergeet om het prijskaartje eraf te halen? Het overkwam ook Meghan Markle tijdens het bezoek aan Tonga. Wie goed naar haar outfit - een rode jurk van het label Self-Portrait - keek, zag een onderaan een wit papiertje bengelen. Een prijskaartje, zo blijkt.

7. Een speech om U tegen te zeggen

Voor het portret van Queen Elizabeth gaf Meghan Markle een speech over de 125ste verjaardag van stemrecht voor vrouwen in Nieuw-Zeeland en feminisme in het algemeen. Het moment werd een van de hoogtepunten van het bezoek aan Britse overzeese gebieden. Een quote uit de toespraak: “Alles wat scheidt, of het nu om ras, klasse, geloof of geslacht gaat, is onmenselijk en moet worden overwonnen.”

8. Hiep hiep hoera, prins Charles

Op 18 november vierde kroonprins Charles zijn zeventigste verjaardag. Voor de gelegenheid werd een nieuw protret van de familie gemaakt. Daarop staat Markle, toen al enkele maanden zwanger, breed glimlachend naar de kleine prins Louis te kijken. Een beeld dat in een mum van tijd de hele wereld vertederde.

Foto: IG

9. Haar verrassingsoptreden

Tijdens de uitreiking van The Fashion Awards maandag was er een wel heel opmerkelijke gast aanwezig. Niemand minder dan de hertogin van Sussex, Meghan Markle, kwam het podium opgelopen in een erg sexy jurk. Ze mocht er een award uitdelen aan Clare Waight Keller, de designer van haar trouwkleed. Opvallend: Markle droeg donkere nagellak, terwijl het paleis lichte, neutrale tinten verkiest.

10. Het moment onder vriendinnen met Kerstmis

Na alle heisa over vermeende ruzies tussen Kate Middleton, Meghan Markle, prins Harry en prins William leek het er op Kerstmis vredevol aan toe te gaan tussen de royals. Vooral tussen de twee hertoginnen leek er geen sprake te zijn van onaangename spanningen. De twee verschenen met een glimlach en gingen vriendelijk met elkaar om.