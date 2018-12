Mathieu van der Poel rijdt ook in Loenhout tegenstand op een hoopje: “Gelukkig wordt het BK wel spannend”

Ook op het razendsnelle parcours van de Azencross in Loenhout stond er vrijdagnamiddag geen maat op Mathieu van der Poel. De Nederlandse allerwinnaar ging er van bij de start als een speer van door en voerde in de noorderkempen andermaal een onemanshow op waarbij de tegenstand werd gedegradeerd tot figuranten. Voor Van der Poel was het al zijn negentiende zege van het seizoen. Wout van Aert werd andermaal tweede, ditmaal op 40 seconden van zijn rivaal. Toon Aerts finishte derde op 41 seconden en houdt in het klassement van de DVV Trofee nog elf seconden over op Van der Poel.

De leukste verkenning van het jaar zit erop. Aan de sfeer in Loenhout kan niemand tippen #ikmoetzuipen #barmanheddegijmijnognietgeheurd — Wout van Aert (@WoutvanAert) 28 december 2018

Wie gehoopt had dat de razendsnelle omloop van Loenhout voor een spannende cross zou zorgen, kwam al snel bedrogen uit. Mathieu van der Poel stormde van in de eerste rechte lijn weg van de tegenstand en had voor de tegenstand het goed en wel besefte al een bonus van meer dan tien seconden te pakken. Op het einde van ronde 1 wist de rest al dat ze ook vandaag weer voor de tweede plaats zouden crossen.

Halfweg de wedstrijd bedroeg de bonus voor de ongenaakbare Van der Poel al een halve minuut en werden de eerste arme stakkers al gedubbeld. Toon Aerts - die met een voorsprong van 57 seconden op Van der Poel in de DVV Trofee was begonnen - voelde nattigheid en moest alles uit de kast halen om zijn leidersplaats in het klassement te behouden. Samen met Wout van Aert en Michael Vanthourenhout probeerde hij in de achtergrond de schade te beperken. Laurens Sweeck had daar ook nog kunnen bij zijn, maar de renner van Pauwels Sauzen - Vastgoed Service werd teruggeslagen door dubbele materiaalpech.

Aan de meet hield Van der Poel uiteindelijk 40 seconden over op Wout van Aert die Toon Aerts in de sprint om de tweede plaats klopte.

“Ik mag héél blij zijn om zo veel tijd terug te pakken op Toon Aerts in het DVV klassement”, reageerde Van der Poel meteen na de finish. “Dat had ik hier vandaag op zo’n snelle omloop niet verwacht. In Baal ga ik proberen om de leiding over te nemen, maar die cross moet nog altijd gereden worden. Ik heb alweer erg genoten van het publiek vandaag. Keer op keer verbaas ik mij erover hoe veel sfeer hier is in Loenhout. Ik ga dit nog zo veel mogelijk proberen blijven doen denk ik.”

Wout van Aert werd in Loenhout voor de vijftiende keer dit seizoen tweede. “Mathieu plaatste al in de eerste ronde zijn versnelling. Ik zat perfect geplaatst, maar kon niet volgen. Hij was dus duidelijk de beter. In Zolder kon ik in de laatste rondes nog wat tijd goed maken op Mathieu, maar dat gaf misschien een vertekend beeld omdat Mathieu in het begin van de race veel had gegeven. Dit was misschien een iets minder goede wedstrijd van mezelf. Ook wel omdat ik niet echt geloofde in een ommekeer.”

Over twee weken is er het BK veldrijden, dan doet Van der Poel uiteraard niet mee. “Dat wordt inderdaad spannend. En dat is goed. Dat wordt een koers om naar uit te kijken. Een kampioenschap is altijd mooi. Dat Toon Aerts vond dat hij te weinig hulp kreeg in de achtervolging? Ik begrijp dat hij teleurgesteld is omdat hij hier als leider zo veel van zijn voorsprong verliest, maar ik heb ooit al minder steun gekregen.”

Negentiende zege van het seizoen

Voor Mathieu van der Poel is het zijn negentiende zege van het seizoen, de vierde in deze DVV Trofee na de Jaarmarktcross in Niel, de Flandriencross in Hamme en de Scheldecross in Antwerpen. Toon Aerts won op 1 november de Koppenbergcross in Oudenaarde, de openingsmanche. Van der Poel werd toen pas 21e en verloor ruim vier minuten.

Op 1 januari gaat de DVV Trofee verder met de GP Sven Nys in Baal. Daarna volgen nog de Brussels Universities Cyclocross (6 januari) en de Krawatencross in Lille (9 februari).

Zaterdag Brico Cross in Bredene

Door het zeer drukke crossprogramma verschijnt Mathieu van der Poel zaterdag niet aan de start van de Brico Cross Bredene. Ook Toon Aerts tekent niet present. Wel van de partij is Wout van Aert. De wereldkampioen kan voor een unicum zorgen door deze cross voor de derde opeenvolgende keer op rij te winnen. Bovendien won hij ook al in 2014.

Top vijf Loenhout

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert +40”

3. Toon Aerts +41”

4. Michael Vanthourenhout

5. Tom Meeusen

Nieuwe stand DVV Trofee

1. Toon Aerts

2. Mathieu van der Poel +11”

3. Michael Vanthourenhout +2’58”

4. Laurens Sweeck +4’25”

5. Tom Meeusen +5’11”