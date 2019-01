Een plant om gelukkig van te worden, ook in een kleine tuin

Vlinderstruiken zuigen door hun overdadige bloei vlinders naar zich toe. Deze struiken kunnen op een jaar tijd stevig te groeien en vinden daardoor niet altijd een plek in een wat kleinere tuin. Maar er komen steeds meer kleine variëteiten op de markt. Volgend jaar dus ook een vlinderstruik in uw tuin?

Een vlinderstruik (Buddleja in het Latijn) is een plant om gelukkig van te worden. Het is in de volle zomer, doorgaans vanaf juli, dat hij tot bloei komt.

Deze plant wordt ook wel herfstsering genoemd ...