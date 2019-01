HOTELTEST. Logeren dicht bij huis: Martin’s Rentmeesterij in Alden Biesen

Of ik even het gloednieuwe viersterrenhotel Martin’s Rentmeesterij en bijhorend restaurant Akko in Bilzen wilde testen? Tuurlijk wel. Mijn echtgenoot en ik schuiven maar wat graag onze voeten onder tafel voor een lekker diner met aangepaste wijnen. En dat we nadien niet meer achter het stuur moeten kruipen maar rechtstreeks in bed kunnen duiken, is mooi meegenomen.