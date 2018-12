Jaap Stam is nieuwe trainer van PEC Zwolle

Jaap Stam (46) is aangesteld als trainer van de Nederlandse eredivisieclub PEC Zwolle. De voormalige international van Oranje is de opvolger van de eerder deze maand ontslagen John van ‘t Schip. Hij ondertekende een contract voor anderhalf jaar.

Stam is geen onbekende in Zwolle. De oud-verdediger begon er zijn carrière als voetbalprof en ook zijn eerste jaren in het trainersvak bracht hij door bij PEC Zwolle als assistent. De laatste club die hij trainde was de Engelse club Reading. Hij hielp die club in 2017 bijna aan promotie naar de Premier League, maar na mindere resultaten in de jaargang daarop werd hij in maart van dit jaar ontslagen bij die club.

Stam speelde 67 wedstrijden in het Nederlands elftal en was actief op het EK 1996, WK 1998, EK 2000 en EK 2004.

“PEC Zwolle is een club naar mijn hart en het voelt dan ook goed om terug te zijn. De club ben ik de afgelopen jaren blijven volgen en het is mooi om te zien wat voor groeispurt er is gemaakt. Ik zie het als een prachtige uitdaging om de komende anderhalf jaar tot een succes te maken, te beginnen met de tweede seizoenshelft waar we vanaf volgende week volle bak en met elkaar de schouders onder gaan zetten”, liet Stam vrijdag optekenen.

Voordat Stam naar Engeland vertrok, was hij trainer van Jong Ajax. Bij de Amsterdams club speelde hij ook zijn laatste wedstrijden als prof. Hij kan bogen op een indrukwekkende carrière als voetballer. Stam speelde onder meer ook voor PSV, Manchester United, Lazio en AC Milan. Met PSV werd hij landskampioen en won de KNVB-beker. Bij Manchester United vierde hij zelf drie keer de titel in de Premier League. Ook won de ‘Rots uit Kampen’ met die club in 1999 de Champions League.

Onder Stam wil PEC Zwolle weer de weg omhoog vinden. Dit seizoen liep het totaal niet onder Van ‘t Schip en de clubleiding besloot hem na de bekernederlaag tegen AZ (5-0) te ontslaan. Zwolle is afgezakt naar de zestiende plaats in de competitie.