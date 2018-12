Na Casper De Norre, wiens overgang in de loop van volgende week allicht in orde komt, is de honger naar versterking bij Genk nog niet helemaal gestild. Momenteel wordt druk onderhandeld met de Zweedse club Hammarby, waar ex-Genkie Jesper Jansson sportief directeur is, over een transfer van de 22-jarige Braziliaan Neto Borges.