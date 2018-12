Limburgse hotels doen gouden zaken op oudejaarsavond

Oudejaarsavond wordt een absolute topper voor de Limburgse hotels. De meeste hotels zijn tot de laatste kamer volgeboekt, al is hier en daar een familiehotel ook wel gesloten omdat de eigenaars zelf nieuwjaar willen vieren. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. Steeds meer mensen gaan op hotel omdat ze niet meer naar huis willen rijden na een nachtje feesten. Maar ook meer en meer hotels organiseren zelf een groot feest in hun restaurant of feestzaal. Vooral die hotels zijn al maandenlang volgeboekt.