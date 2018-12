Beste vegan restaurant en winkel van het land liggen in Hasselt

Voor het vierde jaar op rij heeft de BE Vegan, een vereniging die veganisme promoot, de Belgian Vegan Awards uitgereikt. Bij het lijstje winnaars twee Hasseltse concepten: restaurant Lento en dessertenwinkel Peas.

Bijna 4.000 mensen brachten de afgelopen weken hun stem uit op hun favorieten in verschillende categorieën zoals beste vegan product, boek, blog, winkel of restaurant. De winnaars tonen aan dat veganisme ook in Limburg aan het boomen is.

Dessertenwinkel Peas serveert kleurrijke dessertjes zonder eieren, room of boter. Na een webwinkel opende Els Berx zo’n vijf maanden geleden haar eerste fysieke winkel in Hasselt.

Lento werd nog recenter uit de grond gestampt: eind september openden chef Jolan Bamps (28) en zijn vrouw Tekla Vancleynenbreugel (25) hun nieuwe plant based foodbar. “Dit is echt ongelooflijk en wij weten met ons geluk geen blijf”, laten ze weten op Facebook. “Zo fantastisch dat we deze award, na amper 3 maanden open te zijn, al mee naar huis mogen nemen. Dit geeft ons weer extra energie om er nóg harder tegenaan te gaan!”