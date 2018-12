Tongenaar strikt Messi voor handtekening op houten bal: “Ik verkeerde in een roes”

Tongeren -

Na 2,5 jaar is het Bart Uyttersprot (42) gelukt: Lionel Messi zette zijn handtekening op de houten voetbal van de Tongenaar. De kribbel van Maradona, Thierry Henry en onder andere Marco van Bastens had hij al. Met het project wil Uyttersprot jongeren aanmoedigen om hun dromen nooit op te geven. “De ontmoeting met Lionel Messi was mijn mooiste moment en de perfecte afsluiter. Niet omdat het Messi was, maar vooral omdat ik hem met heel mijn gezin heb ontmoet.”