Zwanger zijn zoals het is: actrice Amy Schumer toont dat misselijkheid haar parten speelt

De Amerikaanse actrice en comédienne Amy Schumer (37) is momenteel zwanger van haar eerste kindje, maar echt vlekkeloos verlopen haar negen maanden niet. Ze heeft veel last van misselijkheid en zelfs Kerstmis werd er - tijdelijk - door verknoeid…

Op een Instagramvideo laat Schumer, die getrouwd is met chef-kok Chris Fischer, zien dat ze aan de kant van de weg staat over te geven. “Dit is dus Kerstmis”, schrijft ze erbij om aan te tonen dat de feestdagen dit jaar net iets anders verlopen gewoonlijk. De Hollywoodster maakt met de herkenbare beelden ineens duidelijk dat actrices ook maar gewone vrouwen zijn die last ondervinden van zwangerschapskwaaltjes.

Schumer deelt naast de video nog enkele foto’s die de momentopname van haar ernstige misselijkheid relativeren. Daarop knuffelt ze op de vloer met haar hondjes. De blondine is niet de eerste ster die deze maand eerlijke beelden verspreidde van het (nakende) moederschap. Eerder dook een krachtige foto op van ‘The Notebook’-ster Rachel McAdams die tijdens een glamoureuze fotoshoot moedermelk aan het afkolven was.