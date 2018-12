Ryan Cortjens zet in Loenhout zegereeks bij junioren gewoon voort, Nederlandse wint bij meisjes

Ryan Cortjens heeft de Azencross bij junioren op zijn naam gebracht. In een sprint versloeg hij wereldkampioen Ben Tulett en de Brit Lewis Askey.

58 junioren verschenen vrijdag aan de start in Loenhout. Het was de Duitser Tom Linder die de kopstart nam in de Azencross, op de voet gevolgd door Ryan Cortjens, Lewis Askey en Luke Verburg. De eerste ronde bracht nog geen afscheiding, veelwinnaar Cortjens hield zich nog even rustig.

Pas in ronde twee haalde hij een eerste keer uit, maar wegrijden deed hij nog niet. We kregen uiteindelijk zes leiders: Verburg, Cortjens, Askey, wereldkampioen Ben Tulett, Cedric Vandesompel en Tom Lindner. Deze zes telden iets voor halfweg cross 18 seconden voorsprong op een achtervolgende groep.

Het parcours in Loenhout lag er snel bij, het was moeilijk om het verschil te maken. Al weerhield dat Tulett er niet van op de trappers te staan. Luke Verburg moest een gaatje laten en zijn metgezellen laten rijden. Vooraan kregen we een mooi steekspel met prikjes van Lindner en Cortjens, enkel Tulett en Askey pikten aan met nog twee ronden voor de boeg.

Cortjens, goed voor zes zeges in zes wedstrijden de voorbije weken, probeerde een paar keer de rest van zich af te schudden in het slot, maar slaagde niet in zijn opzet. Het kwam tot een sprint met vier. Lindner zette van ver aan. Zonder succes, hij zou op plek vier stranden, de zege ging naar Cortjens, voor Tulett en Askey.

Het is de zevende overwinning op rij voor Ryan Cortjens. Eerder toonde hij zich de beste in Heusden-Zolder, Namen, Zonhoven, Overijse, Essen en Hasselt. Een paar weken voordien bracht hij ook de Superprestige in Gavere op zijn naam.

Nederlandse wint bij junioren-meisjes

De allereerste veldrit voor dames junioren kwam op naam van de Nederlandse Sofie van Rooijen. Ze haalde het voor de Britse Harriet Harnden en de Hongaarse Kata Blanka Vas. Normaal rijden de junioren meisjes samen met de beloften.