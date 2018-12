2018 is met net geen 8.000 opgevangen dieren topjaar voor Natuurhulpcentrum: “Dode wolf was het triestigste hoogtepunt”

Opglabbeek -

Net geen 8.000 dieren werden vorig jaar in het Natuurhulpcentrum geholpen. En zo staat 2018 meteen geboekt als recordjaar (het vorige record dateert van 2015 met 7967 dieren). Ongeveer 4 op 5 van de opgevangen dieren is inheems. Wat een stijging is ten opzichte van de vorige jaren. Vooral de autochtone vogels werden vaker naar Sil en co gebracht. In de top drie van de meest opgevangen dieren staat wel een nieuwkomer: de wilde eend met 470 exemplaren. Bovenaan staan als vanouds de houtduif (874) en de egel (791).