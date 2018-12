Bree geschokt na familiedrama: “Wij zaten aan de feesttafel toen we het hoorden.. Het is zo erg hé”

Bree - Inwoners van Bree zijn aangeslagen na het drama dat zich woensdagavond in de Millenstraat heeft afgespeeld. Burgemeester Van der Auwera (CD&V) roept op om genuanceerd te reageren.

LEES OOK. Moeder uit Bree beseft niet wat ze gedaan heeft: “Maar de harde realiteit is dat haar zoontje er nu niet meer is”

LEES OOK. Halfzus neemt afscheid van broer: “Waarom werd jij van ons afgenomen?”

“We zaten aan de feesttafel toen ik het hoorde op de radio… Ja, erg hé”, reageert een Breese. “Je hoort dat regelmatig, maar als het dan zo dicht bij u komt.. Je ziet dat er toch overal problemen zijn hé,” zegt een andere stadsgenoot.

Burgemeester Van der Auwera is zelf ook aangedaan: “Het is ingeslagen als een bom. Mensen zijn geschokt.” Ze vraagt ook om nuance op Facebook: “Er zijn veel mensen met heel veel verdriet. Daar moeten we respect voor hebben.”