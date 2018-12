Je zou ze bijna niet herkennen: zo ziet topmodel Naomi Campbell er echt uit

Naomi Campbell (48) heeft stijle lokken om jaloers op te zijn, maar het Britse topmodel draagt meestal een pruik. Als ze die achterwege laat, is ze net iets moeilijker te herkennen. Dat bewijst ze met een foto op Instagram waarop haar natuurlijke haar is ingevlochten.

Naomi Campbell is momenteel bezig aan een tour door Afrika en brengt er verslag van uit via de sociale media. Eén kiekje trekt extra aandacht omdat de schone er heel naturel op staat. “Bare it all”, schrijft ze bij een foto waarop ze geen lang haar heeft, maar ingevlochten lokjes eigen haar.

Het contrast tussen haar zogenoemde cornrows en de look in haar eerste beautycampagne voor cosmeticamerk Nars kan haast niet groter zijn. Daarop is ze tot in de kleinste details opgemaakt en draagt ze - zoals gewoonlijk - een zwarte pruik.