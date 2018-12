Meer vertederende beelden van huwelijk Miley Cyrus opgedoken

Op de valreep van 2018 is de Amerikaanse popster Miley Cyrus in het huwelijksbootje gestapt met de Australische acteur Liam Hemsworth. De twee bevestigden hun huwelijk al met een reeks romantische foto’s, maar nu zijn er meer beelden opgedoken dankzij Miley’s moeder Tish.

Donderdag deelde de moeder extra foto’s van de intieme huwelijksreceptie van haar dochter. Daarop zien we de ‘Wrecking Ball’-ster stralen naast haar papa Billy Ray Cyrus en Tish zelf. Vader, moeder en dochter poseren tegen een weelderige bloemenwand en de zangeres heeft een boeket in haar hand.



“Dit maakt mijn hart zo gelukkig”, laat Tish weten in het bijschrift van de eerste foto. Even later volgde nog een tweede foto van Miley en haar vader, die in 1992 een hit had met ‘Achy Breaky Heart’, voor dezelfde achtergrond. Daarbij plaatste ze een hartje als onderschrift.