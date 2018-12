Joseph Aidoo in Breakthrough Team van de Europa League

De Europese voetbalfederatie Uefa heeft haar zogenaamde Breakthrough Team voor de huidige campagne van de Europe League bekendgemaakt. Het gaat om een elftal dat bestaat uit spelers van minder dan 24 jaar die dit seizoen hun debuut maakten in de Europa League en daarin hun definitieve doorbraak forceerden. Opvallend: in het elftal is er plaats voor Joseph Aidoo. Motivatie van de Uefa: ‘De 23-jarige Ghanees had in 2017 de reputatie opgebouwd dat hij de beste verdediger was van Zweden, toen hij in Genk toekwam. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een topper in België.’