Mannen tonen live op Facebook hoe ze aapje levend opeten en bloed drinken: Vietnamese politie pakt zes mannen op

In Vietnam zijn zes mensen gearresteerd voor het doden en opeten van een aap van een bedreigde soort, terwijl ze het hele gebeuren live op Facebook uitzonden. Dat heeft de politie vrijdag meegedeeld.

“De mannen haalden de hersenen uit de grijze langoer, aten hem levend op en dronken zijn bloed”, aldus de politie van de provincie Ha Tinh.

De mannen, van 35 tot 59 jaar oud, werden donderdag gearresteerd. Ze riskeren vervolging voor het overtreden van de regels inzake beschermde diersoorten. Ze kochten de aap rechtstreeks bij een jager, voor iets meer dan 40 euro.

De grijze langoeren zijn een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld, en zijn enkel te vinden in het noorden van Vietnam. Hoewel Vietnam wetgeving heeft over dierenbescherming tiert de handel in dieren, al dan niet bedreigd, er welig. Ze worden verhandeld op de binnenlandse markt of geleverd aan buurland China.

De organen van de apen worden gebruikt in verschillende traditionele geneesmiddelen, en worden bijna magische eigenschappen toegeschreven. Ook hun vlees is geliefd, net als dat van schildpadden, honden en katten.