Strenge vader leerde Max Verstappen omgaan met een streng F1-team

Max Verstappen laat weten dat de strenge opvoeding van zijn vader hem goed voorbereid heeft om samen te werken met een een strenge baas als Dr. Helmut Marko.

Het grootste deel van zijn autosportcarrière werd Max Verstappen begeleid door zijn vader Jos, die het wereldje op zijn duimpje kent. Verstappen senior was een strenge mentor die zijn zoon alles geleerd heeft vanuit zijn eigen ervaring in de autosport.

Vorige week was Max samen met Helmut Marko te gast bij ‘Servus TV’ en daar werd hem gevraagd hoe het werken was met iemand als Helmut Marko, die te boek staat als een strenge man.

“Ik heb mijn hele leven al samengewerkt met mijn vader, die is net zo streng,” aldus Verstappen. “Uiteindelijk is dat ook een goede zaak gebleken want hij heeft me naar de F1 gebracht, natuurlijk met de steun van Helmut en Red Bull.”

Verstappen kende een moeizame start in 2018 en raakte betrokken in verschillende incidenten die al dan niet zijn schuld waren. Na een tijdje werd zelfs vanuit zijn eigen team luidop de vraag gesteld of de jonge Nederlander wel kon leren uit zijn eigen fouten.

Het lijdt geen twijfel dat Helmut Marko een sleutelrol speelde in de wederopstanding van Verstappen na de GP van Monaco.

“We moeten kritisch blijven en dat was zeker noodzakelijk na de races in China en Monaco. Daar hebben we over gesproken. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal maar je moet daar doorheen om sterker terug te komen.”

Na zijn crash in Monaco keerde Verstappen sterk terug, hij schreef nog de races van Oostenrijk en Mexico op zijn naam en liet zich niet meer op een fout betrappen. Vooral de overwinning in Oostenrijk was speciaal, in het land en op het circuit van Red Bull.

“Dat was ongelofelijk, vooral ook omdat er zoveel Nederlandse fans aanwezig waren. Het was geweldig om in een bolide van Red Bull Racing op de Red Bull Ring te winnen. Het was echt ongelofelijk.”

“Ik had het de avond voordien niet gedacht, de race draaide een beetje uit zoals in 2016 maar nu ging het wel over de overwinning.”

Tot slot blikt Verstappen nog vooruit op 2019. Dat zal ongetwijfeld spannend worden want Red Bull ruilt de Renault-krachtbronnen in voor exemplaren van Honda.

“Het is moeilijk om er iets over te zeggen want we weten niet wat de anderen aan het doen zijn. Van onze kant ziet alles er positief uit en is iedereen gemotiveerd, dat is belangrijk en prachtig om te zien,” besluit Verstappen.

