Aarde beeft opnieuw in Indonesië

Indonesië is donderdag opgeschrikt door een nieuwe aardbeving, ditmaal in het oosten van de archipel, in West-Papoea. De aardbeving had een kracht van 6,1 op de schaal van Richter, maar er was geen gevaar voor een tsunami, zo bevestigt de woordvoerder van het nationale rampenagentschap, Sutopo Purwo Nugroho.