Trumps ex-advocaat ontkent in zomer 2016 in Praag te zijn geweest

Michael Cohen, de vroegere advocaat van Trump die eerder deze maand veroordeeld werd tot een celstraf, zou zich aan het einde van de zomer van 2016 in Praag hebben bevonden, voor een mogelijke ontmoeting met Russische vertegenwoordigers. Dat berichten verschillende Amerikaanse media, op basis van het gsm-signaal van Cohen dat daar werd opgevangen. De ex-advocaat ontkende echter meteen.

Cohen werd eerder deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, na beschuldigingen van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Cohen had zijn medewerking aan het gerecht en aan speciaal aanklager Robert Mueller, belast met het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, aangeboden in ruil voor een strafvermindering.

Verschillende bronnen zeggen nu aan de uitgever van Miami Herald dat eind augustus of begin september 2016 het gsm-signaal van Cohen in Praag werd getraceerd. In die periode zou een inlichtingendienst uit Oost-Europa ook een telefonische conversatie hebben opgevangen van Russen waarin de aanwezigheid van Cohen wordt bevestigd.

Maar de voormalige advocaat sprak de mediaberichten meteen tegen via Twitter. “Ik hoor dat Praag en de Tsjechische Republiek mooi zijn in de zomer. Ik zou het niet weten want ik ben er nooit geweest”, zegt hij, “#Mueller weet alles!”.

De woordvoerder van de openbaar aanklager wilde geen commentaar kwijt op de nieuwe mediaberichten.