Helblauwe gloed verbaast iedereen in New York: “Is dit het armageddon?”

Inwoners en toeristen in New York keken donderdagavond geschrokken op, toen ze de lucht plots blauw zagen kleuren. Het lichtspektakel leek mysterieus te zijn, waarna de geruchtenmolen over “aliens” en “het armageddon” al snel viraal gingen op sociale media. Nu blijkt dat de oorzaak van de gloed te vinden is bij een energiecentrale in de wijk Queens.

De hemel boven New York kleurde helblauw donderdagavond om 21.30 uur lokale tijd (omstreeks half vier donderdagnacht voor ons). Van in alle wijken in de Amerikaanse grootstad waren de gevolgen daarvan te zien. Wie op de daken ging staan, kon een paddenstoelvormige wolk zien opstijgen. Dichter bij Queens was zelfs de locatie waarvan de wolk vertrok te zien.

Maar dat hield Twitter uiteraard niet tegen om duchtig te speculeren. Want de kijkers van films met doemscenario’s zagen hun nachtmerries uitkomen. “Is dit het armageddon?” en “Laat het alstublieft aliens zijn?” stond meermaals te lezen in tweets.

Ontploffing

De ware oorzaak van de helblauwe wolk had niets te maken met buitenaards leven, maar was daarom niet minder spectaculair. Al snel liet burgemeester Bill de Blasio immers weten dat er een transformator in een energiecentrale in de New Yorkse wijk Queens ontplofte.

“De politie en de brandweer zijn ter plaatse, op een vestiging van (energiebedrijf, red.) Con Edison in (de wijk) Astoria, waar de explosie van een transformatorstation blijkbaar de lucht boven de stad heeft opgelicht. Van zodra we meer informatie hebben, zullen we die geven”, liet de meester weten. Volgens een woordvoerder van het bedrijf Con Edison waar de explosie plaatsvond, waren er verschillende branden, maar heeft de brandweer die intussen onder controle. Wat de oorzaak is van de ontploffing, wordt nog onderzocht.

De gevolgen van de explosie. waren groot. Op de internationale luchthaven van LaGuardia, die in Queens ligt, was er volgens NBC een stroomuitval als gevolg van het incident. Ook het treinverkeer ondervond zware hinder.

Foto: REUTERS