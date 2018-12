Nederlandse regeringspartij wil nieuwe missie in Syrië

BRUSSEL - De Nederlandse regeringspartij ChristenUnie wil dat Nederland militairen naar Syrië stuurt of de huidige missie voortzet nu president Trump heeft besloten om de Amerikaanse troepen terug te halen uit Syrië. Dat schrijft het dagblad Trouw, die Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie citeert.

Voordewind vindt de risico’s van westers terugtrekken te groot. “We hebben samen met onze Koerdische bondgenoten op de grond veel moeite gestoken in de strijd tegen IS. Als we ons nu terugtrekken, dreigen Assad of Turkije het Koerdisch gebied onder de voet te lopen. Volgens Trump neemt Turkije de strijd tegen IS dan wel over, maar dat is wensdenken. Turkije is juist een uitvalsbasis voor IS geweest”, klinkt het in Trouw.

Nederlandse F-16’s zijn al actief in de strijd tegen IS in Oost-Syrië en in Irak, maar die missie stopt eind deze maand. Zowel een verlengde missie met de F-16’s als de inzet van grondtroepen is voor het parlementslid bespreekbaar.

Trump stelde vorige week dat de Amerikaanse terugtrekking kan beginnen omdat IS is verslagen. Maar de Nederlandse Defensieminister Ank Bijleveld was het daar niet mee eens. “IS kan zo weer naar boven komen”, zei ze in het parlement. Er zijn volgens haar nog enkele duizenden IS-strijders in Syrië en Irak.