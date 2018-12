Na drumbattle met Triggerfinger op Werchter krijgt Mirko (8) nieuwe kans: “Hoe en wat kan ik nog niet verklappen”

Een maand na zijn achtste verjaardag ging er voor Mirko Blondeel een droom in vervulling: drummen op Rock Werchter, het grootste festival van Vlaanderen. Samen met de mannen van Triggerfinger besteeg hij na middernacht het podium om even later de battle van zijn leven te spelen. “Door de adrenaline was hij klaarwakker, maar na het optreden volgde het befaamde klopje heel snel.”