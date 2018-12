De vrije val is gestopt. Anderlecht is nog niet te pletter gestort. Na de rampzalige 1 op 15 werd zowaar met 3-0 gewonnen van Waasland-Beveren en paars-wit eindigt 2018 dan toch op plaats vijf. De zege deed duidelijk deugd, want de fans vierden feest en Marc Coucke ging mee het veld op. Nog niet alles was hosanna, maar hier moeten de toekomstige coach en nieuwe spelers wel op voortbouwen.