BREEDe 35-jarige thuisverpleegster uit Bree die woensdagavond haar zesjarig zoontje om het leven bracht, is gisteren in de vooravond aangehouden op verdenking van moord. Hoe het jongetje precies om het leven is gekomen, is duidelijk geworden tijdens de autopsie, maar niet bekendgemaakt. Het kind werd levenloos in bad aangetroffen, maar was niet aan verdrinking overleden.