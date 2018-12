De heren voetballers zijn naar alle windstreken uitgezwermd voor een korte, verkwikkende vakantie. Voor de clubleiders breekt de wintermercato aan. Tijd om de kern aan te vullen op cruciale posities of om de clubkas te spijzen met een uitgaande transfer. Zijn er in de Luminus Arena veel bewegingen te verwachten? We kijken in onze glazen bol.