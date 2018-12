Christian Ahlmann houdt François Mathy Jr van zege op Kerstjumping Mechelen

Mechelen -

Christian Ahlmann heeft op de Kerstjumping van Mechelen voor de tweede keer in drie edities de Memorial Leon Melchior gewonnen. De 44-jarige Duitser deed daarvoor net als in 2016 een beroep op de 11-jarige hengst Carabis. Zij vormden de snelste van acht foutloze combinaties in een barrage met tien. Met Dominator, een 8-jarige hengst, werd Ahlmann ook nog eens derde. François Mathy Jr legde met Casanova op de tweede plaats beslag. Hij strandde op 42 honderdsten van de zege.