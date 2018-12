Team World wint All Star Game van Team Belgium

Het All Star Game in een goed volgelopen Lange Munte in Kortrijk werd gewonnen door Team World dat met 116-127 van Team World zegevierde. “We hebben ons goed geamuseerd, maar op het einde ging de intensiteit wel omhoog en wilden beide ploegen winnen,” vertelde Axel Hervelle die met Team Belgium na een heerlijke offensieve partij dus verloor.

De Skills Chalenge werd gewonnen door Senne Geukens (Okapi Aalstar), de 3-point contest door Matt Mobley van Charleroi en de dunkcontest door Ismael Bako van Antwerp Giants. Axel Hervelle en Ann Wauters overhandigden uit naam van de EuroMillions League een cheque van ruim 7.000 euro aan S.O.S Kinderdorpen. Het goede doel dat de Pro League vanaf deze campagne steunt. Halfweg had Team World en na een 32-33 tussenstand een 58-66 bonus op zak. Team Belgium remonteerde naar 95-93, maar in het slotschuifje ging het alsnog naar winst voor Team World. Dario Hunt van Charleroi (14 punten, 8 rebounds) werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van het All Star Game. De EuroMillions League ligt nu stil tot het weekend van 11 januari.

Team Belgium -Team World 116-127

Team Belgium: LOUBRY 5-8, KESTELOOT 10-8, HERVELLE 4-3, BAKO 2-4, LAMBOT 4-4, Casero 9-6, Desiron 2-6, Lichodzijewski 8-3, Lasisi 2-3, Mwema 4-0

Team World: LEE 5-4, FORD 9-3, STEVENS 6-10, MOBLEY 2-10, DUDZINSKI 9-7, Smith 7-4, Thomas 8-11, Hunt 8-6, Walker 6-4, Cheatham 6-2

Kwarts: 32-33, 26-33, 37-27, 21-34