Voor het eerst homoseksueel hoofdpersonage in Disneyfilm

Voor het eerst zal een film van Disney een openlijk homoseksueel personage bevatten. Meer nog: het gaat om het hoofdpersonage. De scène waarin dat duidelijk wordt, werd intussen afgelopen week opgenomen.

In de film Jungle Cruise speelt Jack Whitehall de rol van McGregor. In een van de scènes onthult McGregor zijn seksualiteit tegenover Frank, gespeeld door Dwayne Johnson, wanneer de twee het hebben over hun datingverleden. McGregor legt uit aan Frank dat zijn familie geprobeerd had meerdere huwelijken te regelen met vrouwen, maar dat hij geen enkele van die vrouwen wilde trouwen, ‘of eender welke vrouw’. In het gesprek zegt hij ook dat enkel zijn zus Lily (gespeeld door Emily Blunt) de enige was in zijn familie die hem aanvaardde en hem steunde, ongeacht de persoon die hij graag ziet.

Het eerste homoseksuele hoofdpersonage dus, maar er ontbreekt toch iets: het woord ‘gay’ wordt op geen enkel moment uitgesproken.

De film Jungle Cruise komt uit in de zomer van 2020. Het is nog niet duidelijk of de coming out-scène nog al dan niet geknipt zal worden uit de film. Dat zegt ook Whitehall zelf: “De scène was emotioneel en werd héél goed ontvangen door ons testpubliek. Maar het viel hen wel op dat we nooit letterlijk zeiden waar het over ging. Ik probeer me nog niet te enthousiast te maken, want voor hetzelfde geld wordt de scène nog geschrapt. De films is immers pas gepland voor 2020...”