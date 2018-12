In een exhibitieduel in Abu Dhabi heeft de 38-jarige Amerikaanse Venus Williams (WTA-38) donderdag met 4-6, 6-3 en 10-8 gewonnen van haar één jaar jongere zus Serena Williams (WTA-16).

Het was de enige vrouwenwedstrijd op het Mubadala Exhibition in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij de mannen neemt de Serviër Novak Djkovic (ATP-1) het vrijdag in de halve finales op tegen de Rus Karen Kachanov (ATP-11) en geeft de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-6) partij.