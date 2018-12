Invaller Vormer sleept Club Brugge voorbij stug Lokeren

Club Brugge heeft in zijn laatste match voor de winterstop zijn handen vol gehad met Lokeren. De landskampioen beet 70 minuten zijn tanden stuk op de organisatie van de hekkensluiter, maar de pas ingevallen Ruud Vormer forceerde dan toch het enige doelpunt van de match: 0-1. Door die zege blijft Club Brugge alleen tweede in de Jupiler Pro League, met zeven punten achterstand op KRC Genk. Lokeren blijft laatste en heeft nog negen matchen om drie punten in te halen op Moeskroen.

Ruud Vormer en Stefano Denswil kwamen bij Club Brugge terug uit schorsing, maar de twee Nederlandse sterkhouders moesten verrassend vrede nemen met een plaats op de bank. “ Een signaal om het vertrouwen te geven aan de elf die wonnen tegen Antwerp. Het was een heel moeilijke beslissing maar iemand moet ze nemen”, verklaarde Ivan Leko vooraf.

Net als tegen Antwerp begon Club Brugge ook op bezoek bij Lokeren voorzichtig aan de match. Een vroeg doelpunt van Siebe Schrijvers werd terecht afgekeurd voor buitenspel, maar nadien stokte de Brugse aanvalsmachine volledig. Vanaken en Wesley kwamen te weinig in het spel voor, de landskampioen speelde te traag en onzorgvuldig om de Lokerse organisatie - die goed stond en hoog druk zette - in verlegenheid te brengen. Enkel Emmanuel Dennis kon vanop links af en toe voor gevaar zorgen. Maar de laatste pass van de Nigeriaanse flankaanvaller vond nooit de voet of het hoofd van een ploegmakker.

En ook na de pauze kwam de blauw-zwarte dreiging vooral van Dennis. Verhulst liet zich echter niet verschalken door diens lage knal. Aan de overkant liet Jovanovic een zeldzame wenkende kans voor de thuisploeg onbenut. Want naarmate de tweede helft vorderde groef Lokeren zich steeds dieper op de eigen helft in. Leko gooide halfweg de tweede helft Ruud Vormer (voor Marvelous Nakamba) in de strijd. Ook Dion Cools mocht de aanvallend onmondige Clinton Mata vervangen.

Zes minuten later resulteerde die wissel ook in het openingsdoelpunt. Schiebe Schrijvers - tot dan bezig aan een ongelukkige match - tikte de bal door tot bij Ruud Vormer, die schuin voor doel via de paal binnentrapte. De Nederlandse Gouden Schoen schreeuwde het uit van opluchting/frustratie.

Lokeren was niet aangeslagen, verliet zijn egelstelling en creëerde nu plots wel gevaar. Horvath moest bij de pinken zijn om Terki van de gelijkmaker te houden, even later kwam De Ridder een voetje te kort om aan de tweede paal binnen te duwen. Het slotkwartier was niet om aan te zien. Lokeren was offensief te onmachtig om groot gevaar te creëren, Club Brugge beperkte zich tot het naar voor rammen van de bal.

