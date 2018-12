Hoe een Amerikaanse travestiet revalideerde dankzij een fictief Belgisch dorpje

‘Welcome to Marwen’, zo heet de nieuwste film met Steve Carell in de hoofdrol. De prent vertelt het waargebeurde verhaal van de Amerikaan Mark Hogancamp (56), in 2000 in elkaar geschopt omdat hij zich graag als vrouw verkleedt. Toen hij ontwaakte uit coma en zijn ­fijne motoriek ver­loren leek, ontwikkelde Hogancamp uit geldgebrek zijn eigen therapie. Met miniatuurfiguurtjes bouwde hij een fictief Belgisch dorp na, gesitueerd in de Tweede Wereldoorlog.