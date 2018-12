BrusselVanaf 1 januari gelden nieuwe regels voor renovaties in appartementsgebouwen. Als vandaag de lift of het dak van het gebouw kapot is, kan de reparatie geblokkeerd worden door een kleine minder­heid van mede-eigenaars. Met een wetswijziging wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat voorkomen. Hij kondigde de nieuwe regels gisteren aan in een ludiek filmpje.