Nicola Philippaerts (25) zet dit weekend op Jumping Mechelen een punt achter zijn beste jaar ooit. Philippaerts junior won in 2018 voor het eerst een GP, legde met Chilli Willi een foutloos parcours af in de landenprijzen en loodste België met Harley vd Bisschop naar winst in de finale van de landencompetitie. Maar hij verloor tegelijk ook zijn beste paard. “Het is nooit fijn om afscheid te nemen, maar verkopen hoort bij onze job”, aldus Philippaerts, die voor Mechelen Chilli Willi van stal haalt. “Ik heb in de wereldbeker van Mechelen nog maar één keer de barrage gereden. Hopelijk lukt dat zondag een tweede keer.”