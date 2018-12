Steeds meer vrouwen beginnen met zaalvoetbal: “Ruime kern nodig omdat iemand wel eens zwanger kan worden”

Hasselt -

Dameszaalvoetbal zit in de lift. Vooral bij de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup (LZV Cup) waar fair play en plezier even belangrijk zijn als de competitiegeest. “Op dit moment zijn er 50 teams ingeschreven, goed voor meer dan 800 speelsters. Dames spelen doorgaans technischer dan mannen en dan is zaalvoetbal natuurlijk ideaal”, zegt oprichter Chris Verbert van de LZV Cup. Opvallend is dat veel damesteams ontstaan omdat vriendinnen elkaar graag meer willen zien.