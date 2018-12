Op de Hasseltsesteenweg in Kortessem zijn de voorbereidende werken gestart voor de bouw van de nieuwe Aldi. De winkel wordt geïntegreerd in een uniek woonconcept langs de Hasseltsesteenweg, dicht bij de grens met Wimmertingen.

