Nu het jaar bijna weggesmolten is, blikken we terug op beroemde mensen die ons in 2018 ontvielen. We houden het sober, want zoals wijlen Charles Aznavour al besefte: “Zelfs de mooiste grafzerk bedekt alleen maar een lijk.”

JANUARI 7 januari Française France Gall (70), won in 1965 als 17-jarige het Eurovisie Songfestival met het door Gainsbourg geschreven ‘Poupée De Cire, Poupée De Son’ ...