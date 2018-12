Grillmaster Peter De Clercq opent winkel (en lanceert pralines met barbecuesmaak)

Kok Peter De Clercq, bekend uit het programma ‘Grillmasters’ en wereldkampioen barbecue, opent een delicatessenwinkel met zijn dochter Axelle. In een gebouw vlak naast zijn restaurant ‘Elckerlijc’ in Maldegem zullen liefhebbers van Belgische streekproducten er onder meer honing, kaas en pralines vinden.

De winkel kreeg de naam ‘Lecker by Elckerlijc’ mee en zal Belgische streekproducten te koop aanbieden. Van bieren, honing en geitenkaas tot ambachtelijke charcuterie, worst, kruidenmengelingen, bereide maaltijden of seizoensgroenten uit de moestuin van de chef. Een van zijn dochters Axelle is verantwoordelijk voor het assortiment in de winkel en zal de zaak runnen.

Pralines met barbecuesmaak

Ook zoetekauwen kunnen er terecht. De Clercq heeft met de Brugse chocolatier Oliver Van Nueten pralines ontwikkeld met een grill -en rooksmaak. Die zijn er verkrijgbaar in vijf varianten: gerookte olijfolie, gegrilde sinaasappel, Cascara (gedroogde koffiebes), boomstammetjes met spekjes en amandel, en eentje met de ‘25 Elckerijc Silver Edition Gin’.

“België kent een rijke cultuur van lekker eten en drinken. In het restaurant ontvangen we heel wat Belgen die van heinde en verre komen, maar we hebben evengoed internationale gasten die met vakantie of op zakenreis zijn. Het is fijn dat ze de worst die ze proeven als aperitiefhapje of de pralines die ze bij de koffie krijgen, nu ook kunnen kopen in onze eigen delicatessenwinkel en daarmee meteen iets ‘typisch Belgisch’ mee naar huis nemen”, zegt De Clercq in een persbericht.