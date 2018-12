Veel reacties op tragedie Bree: “Moeders die hun kind doden zien geen andere uitweg”

Bree / Hasselt -

Elk jaar stappen zowat tien Belgische ouders uit het leven en nemen daarbij zijn of haar kind mee. Bij moeders gaat het zelden om een impulsieve daad. Maar zelfs al zijn ze al lange tijd in therapie, toch is dit soort tragedies niet uit te sluiten. De Vlaamse overheid trekt wel lessen uit elk drama.