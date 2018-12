Eddie Murphy poseert met zijn tien kinderen op zeldzame familiefoto

De oudste dochter van Hollywoodacteur Eddie Murphy (47) heeft met Kerstmis een bijzonder kiekje gedeeld via Instagram. Daarop is te zien hoe de ‘Coming to America’-ster poseert met al zijn kinderen. En dat zijn er tien.

De 29-jarige Bria heeft de zeldzame foto met de wereld gedeeld. Daarop staan alle zonen en dochters van Murphy, inclusief zijn babyzoon van drie weken oud Max Charles Murphy. Het is Murphy’s verloofde Paige Butcher (39) die het kleintje vasthoudt. De acteur zelf poseert in het midden met zijn tweejarige dochter Izzy Oona in zijn armen.

Naast de kinderen Eric (29), Angel Iris (11), Bria (29), Miles Mitchell (26), Bella Zahra (16) Christian (28), Shayne Audra (24) Zola Ivy (19), staan nog twee oudere dames op het kiekje. Het gaat om de moeder van Murphy en zijn schoonmama.