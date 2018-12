Puttenaar Hugo Van Malder diende een klacht in bij Bpost omdat zijn wenskaartjes van 2018 nu pas aankwamen bij de bestemmelingen. Hij zegt ook zelf nog wensen van vorig jaar te ontvangen. Op sociale media getuigen andere inwoners van de Antwerpse gemeente die hetzelfde meemaakten.

Hugo Van Malder had vorig jaar al in de smiezen dat zijn nieuwjaarswensen de bestemmelingen niet hadden bereikt. Hij diende een klacht in bij Bpost en kreeg ter compensatie excuses en twintig postzegels ...