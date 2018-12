The Guardian tipt Leuven als Belgische bestemming om te ontdekken

Over het hoofd gezien door Tripadvisor en Lonely Planet bij de lijstjes van te ontdekken bestemmingen in 2019, maar de lezers van The Guardian hebben wel oog voor Leuven.

De Britse krant The Guardian vroeg eens geen tips aan doorwinterde reizigers, maar liet zijn eigen lezers aan het woord over hun beste toeristische ontdekkingen van het voorbije jaar en destilleerde daaruit een top tien. Verrassing: behalve bestemmingen in Georgië, Oman en China, en de Faeroër-eilanden, haalde ook Leuven het lijstje.

‘Een parel van een vijftiende-eeuwse universiteitsstad op minder dan vijftien minuten met de trein van de hoofdstad’, klinkt het onder meer in de lofzang.

‘Fantastische architectuur telkens je een hoek omdraait, met een prachtig stadhuis als hoogtepunt. Het standbeeld van Erasmus en van een student die een glas bier leeggiet in zijn hoofd verpersoonlijken de historische en moderne kant van een stad met stijlvolle winkels, bruisende bars en kerken gevuld met Vlaamse kunst.’ Een laatste argument om Leuven te verkopen: je kan er de brouwerij van Stella Artois bezoeken.