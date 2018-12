Mike (39) uit ‘Blind Getrouwd’ klaar voor nieuwe stap met zijn nieuwe vriendin Hannah (24)

Na het mislukte avontuur in ‘Blind Getrouwd’ heeft Mike dan toch liefdesgeluk gevonden. De deelnemer gaat nu na een relatie van zeven maanden samenwonen met zijn 15 jaar jongere vriendin Hannah uit Zottegem. Dat laat hij zelf trots weten via Instagram.

Foto: Instagram

De woonkamer van Mike is leeg, want hij is er klaar voor om zich opnieuw te settelen. Deze keer niet met Marjolein, zoals in het experiment een jaar geleden, maar met zijn nieuwe vriendin Hannah uit Zottegem. De twee zijn samen sinds mei en beslissen een half jaar later om de volgende stap in hun relatie te wagen.

“Belachelijk veel gebeurd”

Zijn avontuur in ‘Blind Getrouwd’ is hij nog niet helemaal vergeten. Daarin was zijn passage immers op zijn zachtst gezegd turbulent. Wat op een enthousiast sprookjeshuwelijk leek, draaide plots immers uit op een koele en afstandelijke reactie van zijn kersverse bruid Marjolein. Zij was niet meer geïnteresseerd in een huwelijk met haar wetenschappelijke match en nog voor het experiment ten einde was, besloten de twee al opnieuw apart te gaan wonen.

“Nadat er het afgelopen jaar belachelijk veel is gebeurd, zelf vandaag een grote stap gezet”, klinkt het dan ook op Instagram. “Ik had geen flauw idee wat me te wachten stond en welke impact het avontuur op mijn leven ging hebben. Ondertussen is één van mijn getuigen getrouwd en één verloofd”, laat hij weten. En nu zet hij ook zelf de stap vooruit.