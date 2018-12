Lanakenaar bouwt juwelierszaak in Maastricht om tot fort na miljoenenroof

Lanaken -

Genoeg is genoeg. Na drie inbraken laat Lanakenaar Alfred Burger niets meer aan het toeval over en maakt van zijn winkel in Maastricht een fort. Voor de ramen komen rolluiken van onbreekbaar polycarbonaat. En binnen wordt de winkel opgedeeld in apart afsluitbare compartimenten. Kerstnacht maakten dieven voor 1,3 miljoen euro buit.